Автомобиль загорелся на 79-м км МКАД

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Автомобиль загорелся на внутренней стороне 79-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе развязки с Бусиновским проездом. На место происшествия прибыли оперативные службы города, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются, уточнило транспортное ведомство.

На фоне случившегося для движения транспорта оказались недоступны 2 полосы. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее машина воспламенилась на набережной Академика Туполева в районе дома 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Движение в районе инцидента было затруднено.

До этого два грузовика столкнулись в Саткинском районе Челябинской области, после чего оба большегруза загорелись. В результате аварии, предварительно, погиб один из водителей. Из-за аварии временно организовывали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.

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