Новости регионов: крыша станции техобслуживания упала при пожаре в Сургуте

Станция техобслуживания загорелась в Сургуте. Спасатели прибыли на место возгорания через восемь минут, однако за это время пожар распространился на 300 квадратных метров, вследствие чего рухнула крыша. Тушением занимаются 36 сотрудников МЧС РФ.

Приморские сотрудники МЧС спасли косулю, которая провалилась в бункер для приема руды. О происшествии сообщили сотрудники горнодобывающего предприятия. В итоге животное не пострадало – его вытащили из бункера, а затем отвезли подальше в лес, чтобы история не повторилась.

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