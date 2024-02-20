Новости регионов: пожар произошел на складе в Ленинградской области

Крупный пожар произошел на складе в Ленинградской области. Как уточнили в МЧС, загорелось здание по производству стеклопакетов. Площадь возгорания составила тысячу "квадратов". Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

В одном из жилых домов Владимирской области обрушилась крыша. Прокуратура организовало проверку по факту ЧП. Кровля рухнула на бетонное перекрытие дома, которое находится над вторым и третьим подъездами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.