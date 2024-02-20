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20 февраля, 23:45

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на складе в Ленинградской области

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Крупный пожар произошел на складе в Ленинградской области. Как уточнили в МЧС, загорелось здание по производству стеклопакетов. Площадь возгорания составила тысячу "квадратов". Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

В одном из жилых домов Владимирской области обрушилась крыша. Прокуратура организовало проверку по факту ЧП. Кровля рухнула на бетонное перекрытие дома, которое находится над вторым и третьим подъездами.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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