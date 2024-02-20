В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом в телеграм-канале сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"02:10 – н.п. Карловка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", – указано в сообщении.

Тип РСЗО не уточняется, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за детонации кассетных снарядов ВСУ в республике шесть человек, включая троих детей, были ранены. По его словам, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего с февраля 2022 года от обстрелов ВСУ пострадали почти 6 тысяч мирных жителей ДНР.

Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27