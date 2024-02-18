Шесть человек получили ранения из-за детонации кассетных снарядов в ДНР

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Шесть человек, включая троих детей, получили ранения в результате детонации кассетных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них трое детей", – указано в сообщении.

По его словам, в Киевском районе Донецка на противопехотной фугасной мине (ПФМ) "Лепесток" подорвался мужчина, в Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас, травмы получили мужчина и женщина. Кроме того, продолжил Пушилин, в Пантелеймоновке также из-за детонации суббоеприпаса ранения получили трое мальчиков, их состояние оценивается как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, уточнил глава ДНР.

Он добавил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены шесть жилых домов в Ворошиловском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, а также Дом детского творчества в Ворошиловском районе столицы региона. Украинские военные применяли ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров, РСЗО 122 миллиметра словакского производства и ударные беспилотники, заключил Пушилин.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили с БПЛА два взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка в 11:55 и 15:05 18 февраля.

До этого украинские военные обстреляли село Первомайское в ДНР. В результате атаки пострадала женщина, также были повреждены жилой дом и линия электропередачи на Арсенальной улице в Донецке.

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