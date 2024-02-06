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Вооруженные силы Украины ушли с территории крупного укрепрайона под Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

"Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ (вооруженные формирования Украины. – Прим. ред.) из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", – поделился он.

По словам Кимаковского, покинуть свои позиции ВСУ были вынуждены в связи с большими потерями на этом участке. Кроме того, уточнил он, для украинских войск там были крайне тяжелые условия подвоза обеспечения.

Между тем в СМИ писали, что в ЛНР нашли документы, которые подтверждают специальное уничтожение властями Украины лесов Донбасса летом и осенью 2020 года. Бумаги якобы обнаружили в прокуратуре Северодонецка.

По словам источника, в тексте были факты и доказательства, которые говорят о том, что посредством поджогов киевские власти планировали намеренно утаить массовую вырубку деревьев и продажу его зарубежным структурам.

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