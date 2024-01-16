Путин назвал варварством удары ВСУ по мирным жителям в РФ

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Удары украинских войск по мирным жителям России из систем залпового огня являются варварскими. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов.

"Они (власти Украины. – Прим. ред.) пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом. Просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем не избирательным оружием", – подчеркнул он.

Как отметил глава государства, такие удары не носят военного смысла, однако Киев пытается показать своим спонсорам якобы способность отвечать на действия РФ.

"Знаете, что происходит на прилегающих территориях? Просто люди со стороны спрашивают, зачем киевские власти делают то, что они делают", – указал президент страны.

Ранее об отражении ночной атаки украинских беспилотников над Воронежем губернатор Александр Гусев сообщил ночью 16 января. Он подчеркивал, что в одном из домов начался пожар, который удалось ликвидировать.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении в период с 01:50 до 02:50 трех БПЛА самолетного типа над территорией региона. Позднее стало известно, что в ту ночь в общей сумме над Воронежской и Белгородской областями уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников. 5 из них уничтожили и 3 перехватили над Воронежской областью.



После попадания фрагментов сбитого беспилотника в квартиру на улице Тепличной в Воронеже медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. Она получила резаные раны руки, ноги и шеи. Медпомощь ей оказали на месте.

Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА