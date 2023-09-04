Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу

Пятилетний мальчик сбежал из детского сада в Красноярске и почти час бродил по городу. Все произошло во время прогулки.

Ребенок воспользовался тем, что воспитатель отвлеклась, добежал до калитки и позвонил в домофон. Охранник в мониторе никого не увидел, но открыл дверь, решив, что это выходят родители.

Мальчик один гулял по городу около часа. На дороге его заметила проезжающая мимо женщина. Она и передала ребенка в полицию. В саду же пропажу мальчика обнаружили, когда дети вернулись с прогулки. И еще час не сообщали об исчезновении воспитанника в полицию.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.