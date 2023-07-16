Количество погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 37 – СМИ

Фото: ТАСС/Yun Kwan-shick/Yonhap via AP

Количество погибших из-за подтоплений и оползней, которые произошли на фоне ливневых дождей в Южной Корее, увеличилось до 37. Об этом сообщает агентство Yonhap.

До этого было известно о 32 погибших и 10 пропавших без вести.

Сильные дожди продолжаются в стране с прошлой недели. По информации Корейской метеорологической администрации, в некоторых регионах со вторника выпало более 470 миллиметров осадков.

15 машин были заблокированы в подземном тоннеле в городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто. Там соседняя река вышла из берегов. Среди машин был один автобус.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су поручил эвакуировать граждан из районов, где есть опасность оползней. В результате закрыли 211 дорог, 25 были повреждены.

Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани