13:14Происшествия
Количество погибших из-за ливней в Южной Корее увеличилось до 37 – СМИ
Фото: ТАСС/Yun Kwan-shick/Yonhap via AP
Количество погибших из-за подтоплений и оползней, которые произошли на фоне ливневых дождей в Южной Корее, увеличилось до 37. Об этом сообщает агентство Yonhap.
До этого было известно о 32 погибших и 10 пропавших без вести.
Сильные дожди продолжаются в стране с прошлой недели. По информации Корейской метеорологической администрации, в некоторых регионах со вторника выпало более 470 миллиметров осадков.
15 машин были заблокированы в подземном тоннеле в городе Чхонджу провинции Чхунчхон-Пукто. Там соседняя река вышла из берегов. Среди машин был один автобус.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су поручил эвакуировать граждан из районов, где есть опасность оползней. В результате закрыли 211 дорог, 25 были повреждены.
Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани
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