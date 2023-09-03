Крупный пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге полностью потушен. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Крупный пожар в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. Сведений о пострадавших в пожаре не поступало.

"К ликвидации происшествия привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 74 человек личного состава", – отмечается в сообщении пресс-службы МЧС по Санкт-Петербургу.

Утром воскресенье 3 сентября в 10:59 поступило сообщение о возгорании ангара площадью 800 квадратных метров в Санкт-Петербурге. В 11:18 по московскому времени ранг пожара повысили до второго. В 13:06 пожар локализовали.

Ранее в Санкт-Петебурге крупный пожар случился в мансарде жилого дома на Васильевском острове. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.