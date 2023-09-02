Пожар в мансарде жилого дома в Санкт-Петербурге локализовали

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Пожар, площадь которого составила 400 квадратных метров, в мансарде жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге удалось локализовать. Об этом сообщается в телеграм-канале управления МЧС РФ по городу.

"В четырехэтажном жилом доме происходит горение мансарды на площади 400 квадратных метров. В 16:28 ранг пожара повышен до №2. В 17:27 локализация пожара", – отметило ведомство.

Информации о пострадавших не поступало.

О возгорании в доме Санкт-Петербурга стало известно вечером 2 сентября. К ликвидации возгорания привлечено 15 единиц техники МЧС и 64 пожарных спасателей.

В этой части Васильевского острова преимущественно историческая застройка, а дома расположены вплотную друг к другу. В горящем здании расположены администрация внутригородского муниципального образования Васильевский и стоматология.

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