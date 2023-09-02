В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома на площади 400 "квадратов"

Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Пожар площадью 400 квадратных метров начался в мансарде жилого четырехэтажного дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС города.

"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному, второму, номеру сложности", – говорится в заявлении ведомства.

Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации возгорания привлечено 15 единиц техники МЧС и 64 пожарных спасателей. В этой части Васильевского острова преимущественно историческая застройка, а дома расположены вплотную друг к другу. В горящем здании расположены администрация внутригородского муниципального образования Васильевский и стоматология

Ранее сообщалось о крупном пожаре в производственном здании в Санкт-Петербурге, который случился в районе Металлостроя. Специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром. Отобранные пробы атмосферного воздуха направили в лабораторию для проведения исследований.