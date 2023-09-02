Три человека погибли при пожаре в рыбацком доме в Марий Эл

Фото: СУ СК России по Республике Марий Эл

Пожар произошел в рыбацком доме в Марий Эл, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что тела трех мужчин нашли в ночь на 2 сентября в домике на острове у деревни Еникеево Горномарийского района.

По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

"Компания из 6 мужчин рыбачила на островке реки Ветлуга. Находясь внутри рыбацкого домика, они употребляли спиртное. Один прикурил, от зажигалки загорелась занавеска", – отметило управление СК.

В связи с произошедшим была организована проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром в Геленджике.

До этого стало известно, что в многоквартирном доме в селе Выльгорт Республики Коми произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося один человек попал в больницу.

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