01 сентября, 16:57Происшествия
Спасатели локализовали пожар в здании гостиницы на Ставрополье
Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"
Спасатели локализовали возгорание в здании гостиницы в Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.
"Пожар в гостинице "Дельта" локализован на площади 1 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В тушении возгорания задействовали 51 спасателя и 13 единиц техники. По информации ставропольского главка МЧС РФ, пострадавших в результате происшествия не обнаружено.
О пожаре в гостинице "Дельта" на Минераловодской улице стало известно около 14:00 по московскому времени. Согласно опубликованным с места ЧП кадрам, огонь распространялся по кровле гостиницы, оттуда же в воздух поднимался черный дым. Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару второй ранг сложности.
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