Спасатели локализовали пожар в здании гостиницы на Ставрополье

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Спасатели локализовали возгорание в здании гостиницы в Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

"Пожар в гостинице "Дельта" локализован на площади 1 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В тушении возгорания задействовали 51 спасателя и 13 единиц техники. По информации ставропольского главка МЧС РФ, пострадавших в результате происшествия не обнаружено.

О пожаре в гостинице "Дельта" на Минераловодской улице стало известно около 14:00 по московскому времени. Согласно опубликованным с места ЧП кадрам, огонь распространялся по кровле гостиницы, оттуда же в воздух поднимался черный дым. Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару второй ранг сложности.



Очевидцы показали кадры черного дыма у подножия бывшего комплекса "Снежком" в Красногорске