Взрыв произошел в здании управления Следственного комитета в Брянске

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Хлопок произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ в Брянске, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в 6:10 минут на Красноармейской улице, 158. В результате происшествия никто не пострадал.

В здании выбиты окна. В то же время открытого горения нет.

Ранее в Брянске загорелось административное здание в результате падения беспилотника, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он рассказал, что силы противовоздушной обороны пресекли очередную атаку Украины – БПЛА сбили над Советским районом Брянска. Никто не пострадал.