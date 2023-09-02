Крупный пожар в производственном здании в Петербурге локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в производственном здании в Санкт-Петербурге локализован, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

О пожаре в Северном проезде, 4, стало известно в 7:47. Речь идет о двухэтажном здании размером 20 на 70 метров. Огонь полыхал по всей площади.

В 09:18 пожарным удалось остановить распространение огня. Информации о пострадавших не поступало.

Специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром. Отобранные пробы атмосферного воздуха направили в лабораторию для проведения исследований.

1 сентября в СМИ появилась информация о мощном взрыве в квартире дома на улице Мещерякова. По данным экстренных служб, там сдетонировало неустановленное устройство. Отмечалось, что речь может идти о петарде или взрывчатке.

Столичная прокуратура организовала проверку и сообщила, что в результате происшествия пострадал 19-летний молодой человек. Позже он скончался.

Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка