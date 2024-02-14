Грузовик сбил четырех человек в Самарской области

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Четыре человека пострадали на пешеходном переходе в результате наезда грузовика в Тольятти Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в 15:00 (14:00 по Москве) на улице Борковской, в районе дома 58. Водитель автомобиля МАЗ сбил четырех людей, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

"Бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Белгородской области.

В результате ДТП погибли три человека, уточнили в региональном главке МВД РФ. По данным ведомства, девушка 1996 года рождения за рулем автомобиля Hyundai Accent выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.