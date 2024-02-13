"Безопасный город": полицейские задержали мужчин, похитивших телефон у школьника в Москве

В Москве полицейские по горячим следам задержали злоумышленников, которые похитили гаджет у школьника. Преступление произошло на Бауманской улице. На остановке к ребенку подошли двое незнакомцев. Пока один отвлекал подростка, второй вытащил из кармана жертвы телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин отметил, что подозреваемых задержали на улице Молостовых. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению. Следователем ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранты заключены под стражу.

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