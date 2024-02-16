"Безопасный город": мужчина разбил экран инфостенда на станции метро "Марьино"

Молодой человек разбил экран инфостенда на станции столичного метро "Марьино". На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как сначала молодой человек поднял крышку люка, а потом разбил экран информационного стенда.

Позже он повредил и окна прибывшего электропоезда, а также незаконно проник в запретную зону. Мужчина задержан, ему грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в программе "Безопасный город".