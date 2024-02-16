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16 февраля, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": мужчина разбил экран инфостенда на станции метро "Марьино"

"Безопасный город": мужчина разбил экран инфостенда на станции метро "Марьино"

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Молодой человек разбил экран инфостенда на станции столичного метро "Марьино". На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как сначала молодой человек поднял крышку люка, а потом разбил экран информационного стенда.

Позже он повредил и окна прибывшего электропоезда, а также незаконно проник в запретную зону. Мужчина задержан, ему грозит уголовная ответственность.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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