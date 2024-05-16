Военные отразили атаку на Севастополь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отразили атаку ВСУ с воздуха в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что на данный момент спасательной службой Севастополя не были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Он также призвал граждан не снимать и не публиковать работу российских военных по отражению атак ВСУ.

Ранее Развожаев сообщил, что система ПВО сработала в Севастополе вечером 15 мая, были сбиты несколько воздушных целей.

До этого российские системы ПВО в ночь на 15 мая сбили 10 ракет ATACMS над Крымом.