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01 мая, 14:55

Город

Более пяти тысяч человек приняли участие в шествии на выставке "Россия"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Более пяти тысяч человек приняли участие в праздничном шествии "Май! Труд крут!" на выставке-форуме "Россия". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видеообращение замглавы правительства РФ Татьяны Голиковой к участникам мероприятия.

"Более пяти тысяч человек собрались для того, чтобы принять участие в Празднике Весны и Труда. Впервые первомайское шествие проходит в таком масштабном и обновленном формате", – подчеркнула она.

Глава правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселев отметил, что шествие проходило в костюмах. Он уточнил, что в мероприятии принимали участие студенты, ветераны, активисты движения РСО, работодатели, молодежные организации, спортсмены, артисты и многие другие.

Во время шествия звучали песни, участники выкрикивали девизы своих компаний. В конце мероприятия состоялся танцевальный флешмобом по случаю Первомая.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда. Мэр пожелал горожанам успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия.

В свою очередь, Владимир Путин в этот праздничный день подписал указ о награждении россиян за добросовестную работу и профессионализм. Некоторым гражданам присвоили звание Героя Труда.

Мэр Москвы поздравил жителей столицы с 1 мая

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