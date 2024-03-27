Звездопад ожидается в небе над столицей в ночь с 21 на 22 апреля

Москвичи могут стать свидетелями уникального звездопада в ночь с 21 на 22 апреля. В это время, по прогнозам астрономов, будет пик активности метеорного потока Лириды.

Так, при ясном небе можно будет увидеть до 18 падающих звезд в час. Однако, как отметили специалисты Московского планетария, в 2024 году видимость потока может ухудшиться из-за того, что спутник Земли будет близок к полнолунию, которое наступит в ночь на 24 апреля.

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