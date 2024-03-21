Историк назвал отмену запуска "Союза МС-25" первой в истории космонавтики России

Фото: скриншот видео youtube.com/"Роскосмос ТВ"

Отмена запуска космического корабля "Союз МС-25" за 20 секунд до старта с уже расположившимся внутри экипажем впервые произошла в истории российской космонавтики. Об этом сообщил РИА Новости историк в этой отрасли Александр Железняков.

"Я не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена", – уточнил историк.

Железняков также заявил, что происходили случаи, когда полет по разным причинам могли отменить не меньше чем за сутки. Однако, по его словам, ситуаций, когда специалисты уже вели запуск обратного отсчета и только после этого произвели отбой запуска, – никогда.

При этом эксперт все-таки вспомнил, что подобные отмены за несколько секунд до старта уже происходили в непилотируемой космонавтике.

О приостановке запуска стало известно из прямого эфира "Роскосмоса". В госкорпорации сообщили, что полет отменен в автоматическом режиме.

В NASA уточнили, что двигатели ракеты "Союз-2.1а", которая должна была отправить корабль "Союз МС-25" на Международную космическую станцию (МКС) с экипажем, не заработали в расчетное время. В связи с этим обратный отсчет пришлось остановить за 20 секунд до старта.

Госкомиссия при этом уже оперативно определила, что запуск был отменен на завершающем этапе предпусковой подготовки из-за просадки напряжения химического источника тока в корабле. При этом исполнительный директор по космическим пилотируемым программам Сергей Крикалев добавил, что экипаж уже покинул ракету и готовится к новому старту. Теперь вторая попытка запуска ракеты состоится 23 марта.



Пуск космического корабля "Союз МС-25" перенесли на 23 марта