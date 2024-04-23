Новости регионов: ураган поломал деревья, заборы и хозпостройки в Татарстане

Ливни, грозы и ураганный ветер обрушились на Татарстан. В Буинске поломаны деревья, заборы и хозпостройки, пострадали автомобили. А в Зеленодольске выпал крупный град. Глава республики Рустам Минниханов призвал жителей по возможности оставаться дома.

В Красноярском крае загорелся храм. ЧП произошло в населенном пункте Стрелка. Огонь охватил более 400 квадратных метров. В итоге кровля и купол здания обрушились. Как сообщили в МЧС, пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

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