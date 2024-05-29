Новости мира: град выпал в Турции на побережье Черного моря

На турецком побережье Черного моря выпал сильный град. Непогода обрушилась на город Орду. Стихия бушевала недолго, но смогла повредить деревья и другие сельскохозяйственные посадки.

Между тем Северная Корея отправила в Южную Корею пакеты с отходами. Таким образом КНДР ответила на акцию Сеула, который запустил воздушные шары с политической агитацией, назвав это свободой мнения.

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