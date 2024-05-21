Новости мира: количество землетрясений увеличилось в Неаполе

В Неаполе продолжаются подземные толчки в районе Флегрейских полей. Количество землетрясений непрерывно растет уже шесть недель, при этом эпицентры залегают на все меньшей глубине. Некоторые специалисты опасаются, что это может повлиять на извержение вулкана Кампи Флегреи, и уверены, что в городе стоит объявить эвакуацию.

Тем временем в Стамбуле владелец магазина приютил уличного кота. Его назвали Еди Бела Хюсню. Животное охраняет торговую точку, отгоняя собак от входа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

