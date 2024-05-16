Новости мира: главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии посетили митинг в Грузии

В Тбилиси главы МИД Исландии, Латвии, Литвы и Эстонии посетили митинг против закона об иноагентах. Они выступили перед протестующими людьми, в парламенте Грузии назвали это враждебным шагом. Демонстранты заявили, что намерены продолжить ежедневные митинги до тех пор, пока власти не отменят свое решение.

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел войска в Новую Каледонию. Военные будут обеспечивать безопасность аэропорта и морских гаваней. В понедельник, 13 мая, на небольшом острове неподалеку от Австралии, который является французской колонией, начались погромы.

Поводом стало желание Парижа повлиять на выборы. Коренные жители острова восприняли это как попытку ущемить их права. В результате столкновений погибли как минимум четыре человека, сотни пострадали.

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