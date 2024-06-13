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13 июня, 09:45

В мире

Новости мира: демонстранты разобрали мостовую в столице Аргентины

Новости мира: демонстранты разобрали мостовую в столице Аргентины

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У конгресса в столице Аргентины бушевали протесты. Демонстранты разобрали мостовую и камнями закидали полицейских, те в ответ применили слезоточивый газ. Акция началась из-за обсуждения непопулярных у населения реформ президента страны Хавьера Милея. По мнению экспертов, из-за реформ в Аргентине растет уровень бедности.

Тем временем в Армении митингующие отправились к дому правительства с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Здание правительства в несколько рядов окружили силовики. Против протестующих полиция применила спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Известно, что пострадали больше 80 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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