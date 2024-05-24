MNRAS: астрономы нашли потенциально обитаемый двойник Венеры

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Астрономы нашли планету, являющуюся потенциально обитаемым двойником Венеры. Об этом сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Gliese 12 b обращается вокруг своей звезды каждые 12,8 дня, по размеру сравнима с Венерой и имеет расчетную температуру поверхности 42 градуса Цельсия. Отмечается, что такой параметр не учитывает существование атмосферы, похожей на земную.

Родительской звездой планеты стала красный карлик, которая находится на расстоянии 40 световых лет от Земли. Размер планеты составляет 27% от размера Солнца. Как подчеркнули астрономы, Gliese 12 b получает от своей звезды в 1,6 раза больше энергии, чем Земля от Солнца.

Эксперты отметили, что признаков экстремальной активности звезды нет, поэтому есть вероятность того, что у планеты сохранилась своя атмосфера.

Ранее сообщалось, что миссия марсианского вертолета Ingenuity Соединенных Штатов завершилась в связи с повреждением одной из его лопастей при посадке после очередного полета. Он сумел проработать на поверхности Марса почти три года, выполнил 72 полета и пролетел более чем в 14 раз дальше, чем планировалось, при этом зарегистрировав более двух часов общего времени полета.

