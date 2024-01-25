Миссия марсианского вертолета Ingenuity завершилась из-за поломки – NASA

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP, File

Миссия марсианского вертолета Ingenuity Соединенных Штатов завершилась в связи с повреждением одной из его лопастей при посадке после очередного полета. Об этом сообщает NASA.

"Исторический марсианский вертолет NASA Ingenuity завершил свою миссию на Красной планете, превзойдя ожидания и осуществив на десятки больше полётов, чем планировалось", – указано в сообщении.

Первоначально вертолет был спроектирован как демонстрация технологии для выполнения до пяти экспериментальных испытательных полетов в течение 30 дней. Он сумел проработать на поверхности Марса почти три года, выполнил 72 полета и пролетел более чем в 14 раз дальше, чем планировалось, при этом зарегистрировав более двух часов общего времени полета.

Ранее сообщалось, что специалисты лаборатории реактивного движения NASA смогли восстановить связь с американским марсианским вертолетом Ingenuity. Связь с ним была потеряна во время очередного полета аппарата над Красной планетой.



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