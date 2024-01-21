NASA восстановило связь с марсианским вертолетом Ingenuity

Фото: AP Photo/NASA/JPL-Caltech/MSSS

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA смогли восстановить связь с американским марсианским вертолетом Ingenuity. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лабораторию NASA.

"Мы возобновили связь с марсианским вертолётом, дав команду марсоходу Perseverance проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity", – уточняется в сообщении.

Как отметили специалисты, инженеры миссии проводят анализ данных для выяснения причины потери связи во время полета аппарата над Красной планетой.

До этого NASA приняло решение отложить на год старт лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3. Старт Artemis 2 произойдет в сентябре 2025 года, а Artemis 3 – в сентябре 2026 года.

8 января ракета-носитель Vulcan Centaur полетела с космодрома на мысе Канаверал с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Однако позднее стало известно, что Peregrine начал терять топливо.

В компании Astrobotic сообщили об аномалии, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце для использования солнечных панелей. Вместе с тем разработчик не увидел шансов на то, что лунный модуль совершит мягкую посадку на поверхность Луны.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура