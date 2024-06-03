Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 08:45

Происшествия

Новости мира: пожар охватил несколько домов и предприятий в американском Патерсоне

Новости мира: пожар охватил несколько домов и предприятий в американском Патерсоне

Новости мира: взрыв произошел в частном доме в Сиднее

Новости регионов: еще шесть лесных пожаров выявили в Бурятии

В Москве задержали женщину, которая оставила ребенка в коляске на улице

Новости мира: в Китай пришла масштабная засуха

На ухтинском заводе в Коми произошел крупный пожар

Новости регионов: поезд проехал сквозь лесной пожар в Бурятии

Новости мира: четырехэтажный жилой дом обрушился в Стамбуле

Крупный пожар на водоеме произошел в подмосковной Дубне

Пассажир устроил дебош в самолете, летевшем в Москву из Еревана

В городе Патерсон, расположенном в американском штате Нью-Джерси, масштабный пожар охватил несколько жилых домов и предприятий. Местное отделение Красного Креста сообщает, что его представители оказывают помощь 11 людям из шести семей. Один человек числится пропавшим без вести.

Тем временем власти Южной Кореи сообщают, что со стороны Северной Кореи за неделю к ним прилетели сотни воздушных шаров с привязанными к ним бытовыми отходами. Приближаться к ним строго запрещено, каждый груз сперва осматривают военные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика