Новости мира: пожар охватил несколько домов и предприятий в американском Патерсоне

В городе Патерсон, расположенном в американском штате Нью-Джерси, масштабный пожар охватил несколько жилых домов и предприятий. Местное отделение Красного Креста сообщает, что его представители оказывают помощь 11 людям из шести семей. Один человек числится пропавшим без вести.

Тем временем власти Южной Кореи сообщают, что со стороны Северной Кореи за неделю к ним прилетели сотни воздушных шаров с привязанными к ним бытовыми отходами. Приближаться к ним строго запрещено, каждый груз сперва осматривают военные.

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