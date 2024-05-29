Новости мира: взрыв в жилом доме произошел в штате Огайо в США

Взрыв в жилом доме произошел в штате Огайо в США. В результате ЧП семь человек пострадали, еще двое числятся пропавшими без вести. Ударная волна была такой силы, что весь первый этаж вылетел на улицу, но несущие стены устояли, жителей квартир на верхних этажах после взрыва эвакуировали. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.

Демонстрация у посольства Израиля в Мексике переросла в беспорядки. Пострадали шестеро полицейских и несколько журналистов. Протестующие выступают против действий Тель-Авива в секторе Газа. Поводом стал удар по палаточному лагерю в Рафахе. Митингующие попытались ворваться в здание дипмиссии и снести забор, а также закидали полицию камнями и дымовыми шашками. Силовики разогнали толпу слезоточивым газом.

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