CNN: сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении

Фото: x.com/Auma Obama

Сводная сестра бывшего президента США Барака Обамы журналистка Аума Обама пострадала в ходе протестов, которые начались 24 июня в столице Кении Найроби.

Полицейские применили в отношении женщины и других протестующих слезоточивый газ, стремясь разогнать демонстрантов.

"Против нас использовали слезоточивый газ. У нас были только флаги и плакаты, больше ничего", – рассказала Обама в беседе с американским телеканалом CNN.

Она также отметила, что оказалась на протестах, потому что решила присоединиться к людям, которые "просто пытаются отстаивать свои права".

По данным СМИ, люди начали прибывать в деловой центр города с самого утра 24 июня. Протестующие выступают с требованием об отставке президента страны Уильяма Руто.

В свою очередь, сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ и начали стрелять резиновыми пулями. В настоящее время правоохранители продолжают попытки разогнать протестующих. Местный телеканал сообщил, что в ходе протестов погибли по меньшей мере 8 человек.

Также журналисты заявили, что полицейские применили слезоточивый газ в районе, где были установлены палатки службы экстренной помощи для пострадавших в ходе протестов.

СМИ сообщили, что демонстрантам удалось прорваться в парламент страны в Найроби. После этого часть здания оказалась охвачена пожаром. Также кенийцы подожгли здание городского совета столицы, разграбили клуб, принадлежащий одному из высокопоставленных чиновников кенийского правительства, и напали на машины скорой помощи.

