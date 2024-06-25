KTN News: не менее восьми человек погибли в ходе протестов в столице Кении

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По меньшей мере восемь человек погибли в столице Кении Найроби во время протестов против повышения налогов на некоторые товары и услуги, сообщил телеканал KTN News.

По данным СМИ, люди прибывают в деловой центр города с самого утра 24 июня. Протестующие выступили с требованием об отставке президента страны Уильяма Руто. В свою очередь, сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ и начали стрелять резиновыми пулями. В настоящее время правоохранители продолжают попытки разогнать протестующих.

Между тем телеканал "360" сообщает, что в ходе протестов кенийские демонстранты сумели прорваться в парламент страны в Найроби. После этого часть здания оказалась охвачена пожаром. Кроме того, во время демонстраций кенийцы подожгли здание городского совета Найроби.

"Городской совет в огне", – сообщили журналисты в эфире телеканала Citizen TV, который ведет прямую трансляцию работы пожарных машин над тушением здания.

По данным журналистов, толпы протестующих также разграбили клуб, который принадлежал одному из высокопоставленных чиновников кенийского правительства. В СМИ подчеркнули, что полицейские применили слезоточивый газ в районе, где были установлены палатки службы экстренной помощи для пострадавших в ходе протестов.

В свою очередь, кенийский Красный Крест заявил о нападениях на машины скорой помощи со стороны протестующих. По данным представителей организации, активисты полагали, что в них перевозят членов парламента. В результате нападения есть пострадавшие среди медицинских сотрудников и волонтеров.

"У нас нет никаких контактов или роли в транспортировке людей, кроме раненых. Эти слухи должны прекратиться... Совершенно несправедливо, что нас обвиняют в том, что мы перевозим членов парламента, в то время как наши сотрудники и волонтеры подвергают свою жизнь опасности, оказывая критически важную медицинскую помощь нуждающимся", – подчеркнули представители Красного Креста на своей странице в соцсети Х.

Организация выступила с призывом о создании безопасного гуманитарного коридора для помощи пострадавшим.

На фоне происходящего посольство России в Кении к настоящему моменту не получало обращений от россиян, передает ТАСС.

Ранее протесты происходили на территории Армении. Тысячи человек с 1 мая выступали против политики премьер-министра страны Никола Пашиняна. В частности, народ оказался не согласен с признанием контроля Азербайджана над четырьмя селами в Тавушской области. Граждане страны собирались в центре армянской столицы и требовали объявить Пашиняну импичмент.

Новая волна акций неповиновения началась в разных частях страны с раннего утра 27 мая. После призыва лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна активисты вновь вышли на протесты. Несогласные перекрыли межгосударственную трассу, которая ведет в Иран, на участке города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване.

В результате этих акций правоохранительные органы Армении задержали более 200 протестующих. В их числе оказался член оппозиционной фракции "Армения" Ашот Симонян, который перекрыл одну из улиц в центре армянской столицы собственным автомобилем. Уточнялось, что его задержание происходило с применением силы со стороны правоохранителей.

Вечером того же дня полиция Армении освободила всех участников акций протеста 27 мая, в соответствии с законодательством страны, которое требует сделать это по истечении трех часов административного задержания.