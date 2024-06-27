Генерал, возглавивший попытку госпереворота в Боливии, задержан

Фото: AP Photo/Juan Karita

Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил попытку госпереворота и вывел военных на площадь перед зданием правительства, был задержан. Об этом сообщает боливийский государственный телеканал Bolivia TV.

В эфире телеканала продемонстрировали кадры, показывающие, как Суньига вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, которые посадили его в машину.

Ранее президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство. Новый командующий армии сразу же отдал приказ всем военным, которые заняли площадь перед правительством, вернуться в свои подразделения, после чего те покинули площадь.

До этого военные окружили площадь Мурильо в Ла-Пасе перед зданием правительства Боливии.

Генерал Суньига, возглавляющий мятежников, требовал "вернуть демократию" и освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес.