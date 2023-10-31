Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем

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Правительство Боливии приняло решение разорвать дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газе. Об этом сообщил замглавы МИД страны Фредди Мамани.

"Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем", – приводит его слова ТАСС.

Мамани также заявил, что Боливия осуждает агрессивные действия Израиля в секторе Газа и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

Ранее бывший боливийский президент и глава левой партии "Движение к социализму" Эво Моралес призывал правительство Боливии разорвать отношения с Израилем и объявить его террористическим государством. Он также требовал от властей страны "четко и решительно" осудить геноцид палестинских граждан.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу. Турецкий лидер назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией.

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа