Экс-глава Боливии потребовал объявить Израиль государством-террористом

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Бывший боливийский президент и глава левой партии "Движение к социализму" Эво Моралес заявил, что правительство Боливии должно разорвать отношения с Израилем и объявить его террористическим государством. Об этом политик написал в соцсети X.

"Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством", – считает он.

Моралес призывает власти Боливии "четко и решительно" осудить геноцид палестинских граждан.

Он также напомнил, что отношения между Боливией и Израилем были разорваны в 2005 году. Однако, пишет Моралес, после госпереворота в ноябре 2019 года, который был поддержан США, временный президент Жанин Аньес, подчиняясь требованиям Вашингтона, восстановила отношения с Израилем.

В субботу, 21 октября, в Каире прошел саммит мира, на котором обсуждали урегулирование ближневосточного конфликта. Участники мероприятия осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданам с обеих сторон конфликта в секторе Газа. Помимо этого, они призвали к сдержанности, чтобы не допустить расширения палестино-израильского конфликта на целый регион.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш во время саммита по палестинской проблеме в Каире призвал положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта".

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек