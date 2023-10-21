Министр Палестины заявил, что мира не будет без создания палестинского государства

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События, разворачивающиеся в секторе Газа, свидетельствуют о том, что мир и стабильность в регионе не установятся без создания палестинского государства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова министра соцразвития Палестины Ахмеда Мадждалани.

Он сказал, что безопасность и мир в регионе не могут быть гарантированы, пока не закончится оккупация Израиля и не появится палестинское государство на границе 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также, по словам Мадждалани, ведущим политическим игрокам в регионе и на мировой арене надо призвать к созыву международной мирной конференции по Ближнем Востоку под эгидой ООН.

Участники саммита мира, который прошел в Каире 21 октября, осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданам с обеих сторон конфликта в секторе Газа. Кроме того, они призвали к сдержанности, чтобы не допустить расширения ближневосточного конфликта на целый регион.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш во время саммита по палестинской проблеме в Каире призвал положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта".

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства ракеты. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на это операцией "Железные мечи".

Число погибших палестинцев в результате атак Израиля по сектору Газа превысило 4,3 тысячи. Со стороны Израиля – свыше 1,4 тысячи.

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