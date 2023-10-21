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21 октября, 18:47

Политика

Байден заявил, что ХАМАС атаковал, потому что саудиты были готовы признать Израиль

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

В качестве одной из причин нападения ХАМАС на Израиль президент США Джо Байден назвал желание сорвать намечавшуюся нормализацию отношений Израиля с Саудовской Аравией, которая была готова признать еврейское государство. Об этом сообщает РИА Новости.

"Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", – заявил Байден в рамках предвыборной кампании.

Ранее участники саммита мира, который проходил в Каире, осудили любые проявления насилия по отношению к мирным гражданами с обеих сторон конфликта в палестинском секторе Газа. Участники встречи указали на недопустимость ударов по объектам гражданского назначения, индивидуального или массового насильственного перемещения людей, а также использования практики коллективного наказания, что противоречит Женевской конвенции 1949 года.

В этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита по палестинской проблеме в Каире призвал к действиям, чтобы положить конец "кошмару, который получился в результате эскалации палестино-израильского конфликта".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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