Президент Боливии обратился к нации с заявлением о попытке госпереворота

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Президент Боливии Луис Арсе назвал происходящее в стране попыткой госпереворота. Он выступил перед нацией после того, как военные окружили президентский дворец в Ла-Пасе, сообщает газета El Deber.

Арсе также призвал жителей страны выступить против госпереворота и защитить демократию.

"Мы не можем допустить, чтобы попытки госпереворота вновь унесли жизни боливийцев. Мы призываем всех защитить демократию", – заявил он.

МИД Боливии призывает международное сообщество поддержать правительство президента Арсе на фоне событий в Ла-Пасе.

В свою очередь, генерал Хуан Хосе Суньига, возглавляющий мятежников, требует вернуть демократию и освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес, которая в марте 2021 года была арестована по обвинению в государственном перевороте.

Отмечается, что генерал Суньига и военнослужащие сумели ворваться в здание правительства, однако покинули его после беседы с президентом.

Ранее военные окружили площадь перед зданием правительства Боливии. Сотрудники, работающие в здании правительства и парламента Боливии, были эвакуированы.