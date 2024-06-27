Президент Боливии на фоне попытки госпереворота назначил новое военное руководство

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Президент Боливии Луис Арсе на фоне попытки госпереворота в стране назначил новое военное руководство. Об этом сообщает гостелеканал Bolivia TV.

Арсе в присутствии военных и журналистов привел к присяге нового главнокомандующего армии генерала Хосе Уилсона Санчеса. Он также отправил в отставку главкома ВС Боливии Хуана Хосе Суньигу, который командовал мятежом.

Новый командующий армии сразу же отдал приказ всем военным, которые заняли площадь перед правительством, вернуться в свои подразделения.

"В качестве главнокомандующего армии и от имени командующих трех видов войск я отдаю приказ всем служащим, находящимся на улицах, вернуться в свои подразделения", – сказал он.

Сообщается, что после получения приказа военные покидают площадь Мурильо в Ла-Пасе, где ранее они окружили правительственные здания. На кадрах боливийского телевидения видно, как бронетранспортер в окружении военных и фотокамер уезжает с площади.

Ранее военные окружили площадь перед зданием правительства Боливии. Сотрудники, работающие в здании правительства и парламента Боливии, были эвакуированы.

Генерал Суньига, возглавляющий мятежников, требовал "вернуть демократию" и освободить политзаключенных, включая экс-президента Жанин Аньес, которая в марте 2021 года была арестована по обвинению в государственном перевороте. При этом сама Аньес из заключения осудила действия генерала.