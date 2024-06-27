Кандидат в президенты США Кеннеди назвал обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS является актом терроризма и войны против мирных граждан. Свое мнение политик выразил в соцсети X и сопроводил пост видеозаписью с кадрами трагедии.

"Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц", – написал он.

Кеннеди-младший призвал законодателей остановить "неконтролируемых и безрассудных ястребов", которые, по его мнению, управляют "ослабленным президентом" Джо Байденом.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь днем в воскресенье, 23 июня. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 153 человека получили различные травмы и ранения.

24 июня в Москву были эвакуированы 22 раненых, в числе которых было 12 детей. В связи с тяжестью их диагноза им потребовалась особая помощь столичных врачей и уникальные медицинские вмешательства. При этом врачи изначально оценили состояние четверых из них как тяжелое.