СК: неразорвавшиеся фрагменты ракет могут встречаться в Севастополе

26 июня, 15:17Происшествия
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Севастополе еще могут встречаться неразорвавшиеся фрагменты украинских ракет, атаковавших город 23 июня, предупредил замначальника регионального главка СК РФ Андрей Быков.
Он попросил местные власти напомнить жителям о мерах безопасности.
"У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определенные места, где надо обращать внимание", – отметил он.
Украинские силы атаковали Севастополь 23 июня. Для ударов противник использовал американские ракеты ATACMS. В результате 153 человека пострадали, еще четыре погибли.
Утром 26 июня спасатели нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас в Севастополе. Он был обнаружен при обследовании в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка".
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" по факту атаки на Севастополь