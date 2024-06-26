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26 июня, 15:17

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СК: неразорвавшиеся фрагменты ракет могут встречаться в Севастополе

В Севастополе могут встречаться неразорвавшиеся после атаки ВСУ фрагменты

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Севастополе еще могут встречаться неразорвавшиеся фрагменты украинских ракет, атаковавших город 23 июня, предупредил замначальника регионального главка СК РФ Андрей Быков.

Он попросил местные власти напомнить жителям о мерах безопасности.

"У нас на сегодняшний день периодически возникает информация, что те или иные субснаряды не разорвались, есть определенные места, где надо обращать внимание", – отметил он.

Украинские силы атаковали Севастополь 23 июня. Для ударов противник использовал американские ракеты ATACMS. В результате 153 человека пострадали, еще четыре погибли.

Утром 26 июня спасатели нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас в Севастополе. Он был обнаружен при обследовании в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" по факту атаки на Севастополь

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