12 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь находятся в тяжелом состоянии в Москве

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Столичные медики оценивают состояние 12 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь как стабильно тяжелое, включая двоих детей, которые были в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что на лечение в столичные медучреждения: НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинскую больницу, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и другие клиники – направлены 12 детей и 10 взрослых.

Кроме того, в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, среди которых 12 детей. Состояние одного взрослого, который был в стабильно тяжелом состоянии, стало лучше. Сейчас врачи говорят, что он находится в состоянии средней тяжести.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациенты получают все необходимое лечение, проводятся оперативные вмешательства, передает РИА Новости.

ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю днем 23 июня. В результате атаки 153 человека пострадали, еще четыре погибли.

В Соцфонде РФ по Севастополю заявили, что семьи с несовершеннолетними детьми, которые пострадали от обстрела, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Решение о перечислении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней, поступать средства на счет после его принятия будут в течение пяти рабочих дней.