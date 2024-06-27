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Солдат ВСУ, которые пытаются сдаться в плен или отступить, расстреливают их сослуживцы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

"Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют", – написал он.

По мнению Боуза, это свидетельствует о том, что политика украинского лидера Владимира Зеленского является диктаторской. Он отметил, что каждую неделю на Украине тысячи мужчин воруют и отправляют на фронт без их согласия.

Ранее украинский пленный рассказал, что офицеры запрещают бойцам ВСУ сдаваться в плен войскам РФ и выдают им перед боем инструкцию по самоубийству. По его словам, их также запугивали якобы издевательствами в российском плену.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что насильственно мобилизованные в ВСУ украинцы будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" своей стране.