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11 июня, 05:26

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Украинский пленный Журавель: оружие Запада не доходит до солдат ВСУ

Украинский военнопленный заявил, что оружие Запада не доходит до солдат ВСУ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Выделяемое Западом вооружение и боеприпасы не доходят до военнослужащих ВСУ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинского военнопленного Александра Журавеля с позывным Манюня.

По его словам, несмотря на официальное объявление о выделении помощи, украинские артиллеристы выпускают всего по два или даже по одному снаряду.

"То есть постоянно говорят – то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это вообще. И давали ли вообще", – добавил пленный.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 миллионов долларов. По информации СМИ, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

Владимир Путин заявлял, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие. По его словам, ответ России на поставки Украине дальнобойного оружия может быть ассиметричным.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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