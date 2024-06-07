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AP: США отправят Украине помощь на сумму около 225 млн долларов

США могут отправить Украине помощь на сумму около 225 млн долларов

Фото: depositphotos/izanbar

Американские власти могут выделить дополнительную военную помощь Киеву на сумму около 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников из США.

По их словам, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также минометные системы и артиллерийские снаряды.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. При этом ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые поставляют Киеву оружие. По его словам, ответ России на поставки Украине дальнобойного оружия может быть ассиметричным.

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