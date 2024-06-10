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10 июня, 15:55

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Экс-полковник СБУ Стариков: в конце лета на Украине произойдет генеральное сражение

Экс-полковник СБУ спрогнозировал генеральное сражение на Украине в конце лета

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

В конце лета на Украине произойдет решающее сражение, которое приведет к окончанию боевых действий. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

"С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, – это будет август–сентябрь", – приводит его слова РИА Новости.

Вместе с этим Стариков добавил, что прогноз построен на военном анализе, однако аналогичного мнения придерживаются и политологи.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния. Он уверен, что ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся только на попытках ударов по России поставляемым западным оружием. Политик также заявил, что Россия должна быть готова к действиям ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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