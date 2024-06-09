Салливан: ВСУ уже пользуются разрешением США наносить удары американским оружием по РФ

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

Украинские солдаты уже начали пользоваться разрешением США наносить удары американским оружием по территории России. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Уточняется, что разрешение распространяется на российские территории, прилегающие к Харьковской области, однако исключением является запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

"Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", – приводит слова Салливана телеканал CBS.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не разрешили удары на 200 миль (около 322 километров. – Прим. ред.) вглубь России и не санкционировали удары по Москве и Кремлю. По его словам, оружие США можно применять около украинской границы, чтобы наносить удары по другую сторону по определенным целям.

Также Байден отметил, что одобрение ударов ВСУ по РФ может втянуть Запад в конфликт, хоть и такой исход, по его словам, маловероятен.